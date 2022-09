Elon Musk tease sur des discussions avec Apple concernant la fonction Satellite de l'iPhone 14

des conversations prometteuses avec Apple au sujet de la connectivité Starlink

. Pour cela, elle devrait a priori utiliser les satellitesBien évidemment,Il a en effet révélé que son entreprise avait eu, sans pour autant préciser la nature et l'aboutissement de ces échanges. Fort sympathiquement, il en profite pour préciser que l'équipe de l' iPhone estDe son côté,En pratique, SpaceX a annoncé cet été un partenariat pour un nouveau service en association avec, qui permettra (à condition d'avoir souscrit un abonnement à T-Mobile) de passer par les satellites Starlink -de deuxième génération placés en orbite terrestre basse- de passer des communications en urgence.Contrairement à la fonctionnalité satellite d'Apple qui nécessite un iPhone 14 , la solution de T-Mobile et SpaceX devrait fonctionner avec tous les smartphones existants. Pour rappel,. Elle sera également restreinte pour envoyer un court message texte, et à caractère d'urgence. Elle permettra aux secours de localiser la victime en temps réel.(2 ans seront offerts, il faudra surement mettre la main au portefeuille par la suite) et pour le moment, uniquement aux US et au Canada.