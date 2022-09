Allez-vous prendre un iPhone 14 ? [sondage]

Allez-vous craquer pour un iPhone 14 ?

Et si vous en achetez un ou si vous devriez le faire, auriez-vous rejoint la Team Deep Purple ?

Live ! On parle d'iPhone 14 & de la Keynote !

Aussi, l'occasion est parfaite pour vous poser. En effet, certains d'entre vous attendent avec impatience l'heure fatidique pour s'offrir ce nouvel iPhone, d'autres sont encore indécis ou repoussent carrément leur achat à plus tard (ou à jamais).Cette année,: une puce A16 Bionic (A15 pour les non Pro), une nouvelle encoche (avec la Dynamic Island), un appareil photo 48 mégapixels amélioré avec prise en charge de l'enregistrement vidéo 8K, une mise au point automatique pour les selfies et un. A cela,, qui permet l'envoi de messages écrits à caractère d'urgence dans les zones hors de portée du Wi-Fi ou hors connexion cellulaire.En 2022,: Noir sidéral, Lumière stellaire, Bleu, Violet, RED pour les modèles non Pro ; Noir sidéral, l'Argent, l'Or et le nouveau Violet intense pour les Pro. L'iPhone 14 démarre à 1019€ , le 14 Plus à 1169€, le 14 Pro à 1329€ et le 14 Pro Max à 1479€ . Et 128 Go de base pour tous les modèles.Et comme on est vraiment curieux,N'hésitez pas à nous préciser les raisons de ce choix : budgétaire, stockage dans le cloud, type d'utilisation...