iPhone 14 Pro : quel poids pour les clichés en ProRAW 48MP ?

48MP pour le capteur principal des iPhone 14 Pro

Quelle poids pour les fichiers en 48MP ProRAW ?

'environ 75 Mo

Un stockage en conséquence

Le format ProRAW sur un iPhone 13 Pro Max donne des clichés d'environ 25 Mo

Réglages

Appareil Photo

Conserver les réglages

Formats

Live ! On parle des nouveautés de la Keynote !

Si vous avez aimé ce reportage, n'hésitez pas à liker la vidéo, vous abonner à notre chaine YouTube et à souscrire un abonnement VIP ! Cela nous permettra d'en faire d'autres !

Les nouveaux iPhone 14 Pro et Pro Max d'Apple disposent désormais d'un capteur principal de 48 mégapixels, soit une évolution majeure face aux modèles 12 mégapixels proposés sur les smartphones de la pomme depuis de nombreuses générations. De base,, le tout permettant d'optimiser l'impact sur le stockage.Apple permettra également de tirer pleinement parti des 48 mégapixels du capteur via le format ProRAW (associant les informations d’un format RAW standard et le traitement des images de l’iPhone), mais les fichiers obtenus seront alors nettement plus volumineux. Avec le capteur 12 mégapixels, chaque cliché affichait une taille d'environ 25 Mo, alors que le passage à 48 mégapixels triplerait la taille. Ainsi, les entrailles d'iOS 16 évoquent une taille d, et Sara Dietschy a profité de sa brève prise en main après la keynote pour constater que. Il faudra également opter pour un stockage conséquent si vous désirez shooter régulièrement en 48 mégapixels ProRAW afin de ne pas se retrouver trop vite à court d'espace sur les plus petites capacités (attention, les tarifs grimpent vite, surtout cette année ). Notons que les possesseurs d'iPhone 12 Pro, 12 Pro Max, 13 Pro, 13 Pro Max, 14 Pro et 14 Pro Max peuvent choisir de conserver en permanence l'activation du format Apple ProRAW en ce rendant dans lesd'iOS, puis dans le menuavant de cocher l'optionet d'activer le format Apple ProRAW au sein de la section