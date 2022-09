Un benchmark plus encourageant pour l'A16 Bionic des iPhone 14 Pro

Un nouvel espoir ?

Rappel des forces en présence

Score de mon iPhone 13 Pro Max

Le premier benchmark publié d'un nouvel iPhone (Model 15.3 selon Geekbench) affichait un intrigant résultat (1 879 sur un cœur et 4 664 points en multi-core) avec un score en hausse en monocœur, ce qui semblait disqualifier d'emblée l'idée d'un score provenant de la puce A15 Bionic recyclée sur les iPhone 14 et 14 Plus, mais un score multi-core très proche de ce que l'on obtient avec un iPhone 13 Pro (4 632 points sur mon iPhone 13 Pro Max). Un nouveau score (provenant d'un iPhone 15.2 cette fois selon Geekbench) vient d'être publié et redonne l'espoir d'une puce plus performante avecCe résultat semble plus cohérent avec l'usage de la gravure en 4 nm pour l'A16 Bionic, et nous ne devrions avoir que quelques jours à patienter avant d'être définitivement fixés sur ce point via les premiers résultats de benchmarks provenant desdisposant chaque année des nouveaux modèles en avant-première.Pour rappel,, elle embarque quelque 16 milliards de transistors, 2 cœurs performants (consommant 20% d'énergie en moins selon Apple), 4 cœurs efficients consommant un tiers de moins que la concurrence (il fallait bien en glisser une petite pour Qualcomm), 5 cœurs GPU et un Neural Engine comptant 16 cœurs pour les calculs liés aux algorithmes d'apprentissage automatique. L'A15 Bionic équipant les iPhone 13 Pro et Pro Max est quant à elle gravée en 5nm et compte 15 millards de transistors pour autant de cœur que l'A16 Bionic des iPhone 14 Pro et Pro Max (6 cœurs en tout, 2 cœurs hautes performances Avalanche cadencés à 3,24 GHz et 4 cœurs efficients Blizzard tournant à 2 GHz) et un Neural Engine à 16 cœurs.