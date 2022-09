iPhone 14 : l'Apple Care+ coûte plus cher, mais couvre un nombre illimité de réparations

d'obtenir le remboursement du produit ou garder le produit et obtenir du vendeur ou du fabricant un remboursement partiel dans les deux ans suivant la découverte d’un vice caché, conformément au Code civil français

Cette année, on constate deux modifications d'importance, à commencer par le prix car celui-ci est aussi victime de l'générale.Ainsi assurer son iPhone 14 (et tous les modèles vendus sur l' Apple store : voir la liste ici) vous coûtera: de 11,49€ /mois (pour un an) ou 239 €/ an (pour 2 ans) pour un iPhone 14, de 13,49€ /mois (pour un an) ou 279 €/ an (pour 2 ans) pour un iPhone 14 Plus (normal l'écran est plus grand), et enfin de 15,49€ /mois (pour un an) ou 309 €/ an (pour 2 ans) pour un iPhone 14 Pro/Pro Max.Mais d'un autre côté,, avec une assistance technique et une garantie matérielle couvrant un nombre illimité d’incidents relevant de dommages accidentels. Comme les autres années, il faudra débourser 29 € de sa poche pour les dommages affectant l’écran ou le dos en verre, et 99 € pour tout autre type de dommages accidentels.Selon la police d’assurance souscrite, on pourra même bénéficier d’une. La garantie s’applique à compter de laNotons qu'en Apple Care+ s'ajoute aux garantiesen matière de réparation ou de remplacement -sans frais- des produits non conformes au contrat de vente dans les deux ans suivant leur livraison. Apple précise d'ailleurs qu'il est possible