L’iPhone 14 Plus ne déchaînerait pas les passions !

médiocre

les résultats des précommandes seraient nettement inférieur aux attentes

L’euphorie du week-end étant passé,, et surtout vis à vis de l’iPhone 13 et 13 mini . Devant cette trop faible demande (l'analyste évoque même le terme), il serait question qu’Apple diminue les commandes d’au moins 45% !A contrario, les débuts des iPhone 14 Pro / 14 Pro Max seraient nettement plus prometteurs (tout du moins en comparaison avec leurs prédécesseurs), les délais s’allongeant à vue d’œil sur l'Apple Store en ligne ! Et certains en viendraient mêmeEn effet, pour l' iPhone 14 Plus