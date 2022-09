iOS 16 en approche : récapitulatif des principales nouveautés (+vidéo)

iOS 16 : Davantage de personnalisation

Activités en direct

Edition des messages

lue

non lue

Texte en direct dans les vidéos

Des améliorations pour Plans

Contrôle parental, Maison, Quick Notes et CarPlay

Photothèque partagée iCloud (d'ici la fin de l'année)

avant la fin de l'année

Présenté lors de la WWDC 2022, cette. nouvelle évolution majeure d'iOS permettra aux utilisateurs(dont des portraits avec flou d'arrière plan comme sur l'Apple Watch, des options pour personnaliser l'affichage de l'heure et d cela date, et des widgets dédiés), des notifications qui arrivent du bas de l'écran, des notifications d'pour les événements en direct comme des livraisons ou des résultats sportifs, la possibilité d'activer plusieurs écran d'accueil et de passer de l'un à l'autre comme les cadrans de l'Apple Watch, des modes de mise au point, des filtres d'activité afin de filtrer le contenu dans les différentes applications.Il sera également plus simple d'éditer des messages au sein de l'App d'Apple, de marquer une discussion enouet. Les applications compatibles avec SharePlay seront désormais listées au sein de FaceTime et il sera également possible d'y accéder depuis Messages.Cupertino annonce avoiravec l'affichage du clavier pendant la dictée et la possibilité d'ajouter des emojis via l'analyse de la voix. Les développeurs auront accès à une nouvelle API nommée App Intents afin d'utiliser Siri sans configuration etet des vues détaillées en 3D sont proposées pour 11 nouvelles villes dont Miami, Chicago et Sydney. Une nouvelle version de MapKit est disponible pour les développeurs et il sera possible de planifier à l'avance jusqu'à 15 étapes au sein d'un itinéraire (et de les synchroniser entre les appareils).et la configuration ainsi que l'ajout d'appareil seront simplifiés (la comaptilibté Matter sera également ajoutée dans un second temps via une mise à jour). Il sera possible d'approuver les demandes de temps d'écran depuis Messages et d'ajuster l'ensemble des paramètres depuis la nouvelle fonctionnalité Family Checklist.et l'ajout de nouvelles catégories pour la météo, les lumières, la sécurité et bien d'autres.(il faudra patienter au moins jusqu'à 2023,le temps d'une éventuelle intégration par les constructeurs)(à l'image d'Android Automotive), comme la climatisation ou le compteur de vitesse, des widgets, et une meilleure adaptation aux différents formats d'écrans. Il sera possible de personnaliser l'affichage en groupant les informations et en choisissant entre plusieurs cadrans et thèmes. Enfin Quick Note sera également disponible sur iOS avec cette nouvelle mouture.(Apple indique qu'elle sera disponible). Pour rappel, la Photothèque partagée iCloud permet d'accueillir jusqu'à six utilisateurs. Des filtres de téléchargement intelligents seront proposés, ainsi qu'un nouveau bouton dans l'appareil photo qui enverra immédiatement les photos vers la bibliothèque partagée. Le partage pourra être activé automatiquement à proximité d'autres personnes, permettant ainsi de partager simplement (avec les risques inhérents à l'automatisation) les photos de vacances de plusieurs voyageurs. Bien entendu,