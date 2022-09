L'iPhone X a 5 ans aujourd'hui !

pendant plus d'une décennie, notre intention a été de créer un iPhone avec un affiche d'un seul tenant. L'iPhone X est la réalisation de cette vision

Il y a en effet tout juste cinq ans que le premier iPhone doté de Face ID était dévoilé dans leEn effet, avec l'iPhone X,, remplaçant Touch ID et le bouton d'accueil, par Face ID et une navigation par balayage. C'était également le, de la fameuse encoche (tant moquée, critiquée mais aussi imitée), des bords plus minces, de ce cadre en acier inoxydable poli (qui se rayait tellement facilement dans certaines coques...). Avec lui, les Animojis, la charge sans fil et le Neural Engine pour l'apprentissage automatique.A cette époque,était encore dans les effectifs de Cupertino,. Il fait dire que, celui des 10 ans de l'iPhone, présenté en 2007 par Steve Jobs !