Un mode de recharge "propre" de l'iPhone à venir cette année (?!)

Clean Energy Charging vise à réduire l'empreinte carbone de l'iPhone en optimisant les temps de charge lorsque le réseau utilise des sources d'énergie plus propres

Disponible plus tard dans l'année, elle devrait proposer une recharge plusdes iPhone . Apple ne détaille pas le fonctionnement, mais évoque simplement l'idée générale :L'idée semble surtout de(généralement la nuit). Dans certains états américains, les coupures de courants sont déjà très courante en journée et en soirée,pourrait donc faire gagner quelques megawattheures à l'échelle d'une région.On ne sait pas encore comment Apple s'y prendra :et d'en optimiser le fonctionnement... Cela parait bien compliqué dans nos contrées, où ce genre d'info n'est pas forcément accessible facilement et dépend de votre contrat annuel.Enfin, si vous avez des panneaux solaires,, mais là encore, seul votre compteur peut savoir lorsque vous êtes (ou non) en autonconsommation !