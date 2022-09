iOS 16 : éditer ou annuler ses Messages envoyés, en moins de 2 minutes !

Comment modifier ou supprimer un iMessage

Une mention "édité" ou "supprimé"

Une fonction limitée à 2 minutes !

Avec iOS 16, Apple ne propose toujours pas d'interopérabilité entre les messageries ou de support RCS (c'est mieux d'acheter une iPhone, d'après Tim Cook !). Mais il est désormais possible. Pour cela, il suffit d'un appui long sur le texte pour faire apparaître un sous menu avec les options.Pour la suppression du message, on notera une: le message explose en confettis bleus avec un petit stylePour l'édition, iOS 16 ouvre le message en noir sur fond blanc (pour le distinguer de la rédaction initiale).Une fois l'une ou l'autre manipulation effectuée,Sauf si son interlocuteur a eu le temps de voir le message (voire de faire une capture s’il a été rapide), ce dernier n'a pas accès à la version initiale.Enfin, iOS précise également qu'en fonction du système de l' iPhone du destinataire (version antérieure), la modification ne sera pas effective et le message initial restera visible. Il faut en effet iOS 16 pour y accéder !. Cette dernière avait émis de vives réticentes sur le principe de la suppression. Elle n'avait pas hésité à écrire directement à Tim Cook pour lui faire part de ses inquiétudes. Pour elle, des personnes mal intentionnées vont pouvoir échapper à des poursuites pénales. En effet, elles pourront envoyer de nombreux messages et les effacer ensuite, faisant disparaitre des preuves essentielles.Apple avait écouté ses demandes avec une oreille favorable. Ainsi le délai pour utiliser cette fonction est désormais dele message modifié / effacé affichant des mentions dédiées. En outre, la firme pose une limite de. Pour rappel, au lancement, cette faculté était ouverte pendant les quinze minutes suivant l'envoi, ce qui avait déclenché de vives réactions. Si la fonction a de quoi séduire de nombreux utilisateurs, certains la regardent avec méfiance.