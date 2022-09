iPhone 14 Pro : un développeur tente de transposer la "Dynamic Island" à un smarpthone Xiaomi

Dynamic Island

là normalement les fans doivent commencer à hurler et sacrifier des souris

Grumpy UI

Far Out

Dynamic Island

des mois de recherche et développement pour trouver le nom

Comme l'encoche de son temps, c'est au tour de lade faire les frais de la copie !).Dénommé, mais positionnée en haut à gauche de l'écran. Les fonctions proposées sont encore(il y a un player, certes) et ce thème serait actuellementaprès de Xiaomi, qui aurait déjà rejeté une précédente tentative.Pour rappel, lors de la keynoteet de la présentation de l'iPhone 14 Pro, Appel a dévoilé sa), qui dissimule. Cette dernière va évoluer -et même changer de forme- en fonction des usages, s'agrémentant souvent d'icônes et d'informations. Il sera possible de toucher cette partie de l'écran pour étendre encore l'affichage et profiter de davantage d'éléments, endossant ainsi un nouveau rôle central dans l'expérience utilisateur sur l'iPhone 14 Pro.