Usez-vous ou abusez-vous des emojis dans vos messages ?

éclairer l'humeur d'une conversation

plus conviviales, plus drôles et plus cool

outil de conversation important

se sentiraient plus connectés

Les émojis favorisent l’expression de soi, rendent les conversations plus amusantes et ont un impact positif sur la santé mentale :

40 % des Français s’accordent à dire que l’utilisation d’émojis dans leurs communications a amélioré leur santé mentale (contre 60 % des Américains).

98 % des Français confirment que les émojis leur permettent de s’exprimer plus facilement (contre 91 % des Américains).

80 % des Français estiment que les personnes utilisant des émojis sont plus sympathiques et plus drôles que celles qui n’en utilisent pas (contre 73 % des Américains).



Les émojis favorisent l’empathie, la compréhension et le contact :

94 % des Français s’accordent à dire que les émojis permettent de passer outre la barrière de la langue (contre 92 % des Américains).

88 % des Français comme des Américains indiquent qu’ils sont plus enclins à éprouver de l’empathie pour quelqu’un qui utilise des émojis.

78% des Français reconnaissent que les émojis sont un outil de communication important pour favoriser l’unité, le respect et la compréhension mutuelle (contre 71 % des Américains).



Les utilisateurs plébiscitent des émojis toujours plus inclusifs et représentatifs :

77 % des Français estiment que les émojis devraient continuer d’être plus inclusifs et représentatifs (contre 83 % des Américains).

74 % des Français considèrent que les émojis inclusifs permettent de sensibiliser aux questions de diversité (contre 75 % des Américains).

67 % des Français s’accordent sur le fait que les émojis inclusifs suscitent des discussions positives sur des questions culturelles et sociétales importantes (contre 71 % des Américains).



Les émojis changent sans cesse et n’ont pas toujours le sens qu'on leur prête

🤠 (n° 1), 🍒 (n° 2) et 🙃 (n° 3) sont les émojis les moins bien compris en France et aux États-Unis.

50 % des Français détournent le sens des emojis. Une tendance qui se perçoit également aux États-Unis puisque 48% des Américains détournent le sens premier des emojis.

Une tendance générationnelle, puisque 74 % des utilisateurs de la génération Z détournent le sens premier des emojis, contre 65 % de la génération Y, 48 % de la génération X et 24 % des baby-boomers.

Apparemment, les cinq émojis préférés des États-Unis sont 😂, 👍, ❤️, 🤣 et 😢. A contrario, les émojis 💩, 😠 et 😳 n'ont plus la côte !