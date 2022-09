Un lecteur reçoit le nouvel iPhone 14 Pro [photos]

Dynamic Island

Comme chaque année, quelques petits miracles ont lieu (on peut aussi parler de mystères de la logistique et des firmes de livraison)Il s'agit du, qui semble très blanc (avec un petit air d'iPhone X blanc). Certains pourront d'ailleurs être un peu gênés par la taille et la présence des capteurs photos, qui ressortent vraiment plus que sur un modèle en Noir Sidéral ou Violet Intense.(sauf erreur de la poste en votre faveur) pour recevoir le leur. N'hésitez pas à nous faire part du statut de vos commandes ou des photos !: une puce A16 Bionic (A15 pour les non Pro), une nouvelle encoche (avec la Dynamic Island), un appareil photo 48 mégapixels amélioré avec prise en charge de l'enregistrement vidéo 4K, une mise au point automatique pour les selfies et un écran toujours allumé. A cela, Apple propose également une fonction satellite, qui permet l'envoi de messages écrits à caractère d'urgence dans les zones hors de portée du Wi-Fi ou hors connexion cellulaire.En outre,Celle-ci va évoluer en fonction des usages, afin de proposer des boutons de chaque côté dans certains cas, des informations supplémentaires ou encore d'en faire sortir les notifications, permettant d'en faire une sorte de barre des menus.