iOS 16 introduit une nouvelle section "Suppressions récentes" dans Messages !

Suppressions récentes

Par ici toutes les nouveautés d'iOS 16 !

Outre la possibilité d'édition et d'annulation, il est également possible de récupérer un message effacé par erreur (qui n'a pas eu ce geste malheureux du doigt effaçant le mauvais texte).Désormais, lorsque l'on efface un Message,! Cette fonction est similaire à celle existant dans l'application Photos.Pour les récupérer il suffit de revenir sur la. Une nouvelle fenêtre apparaît avec l'optionEt si l'on clique sur cette dernière,avec le nom des correspondants, le nombre de message etc... Deux choix supplémentaires s'offrent à vous en bas d'écran : Tout supprimer (immédiatement), Tout récupérer. Ou bien sûr ne rien faire.