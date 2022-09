iOS 16 : des soucis dans certaines App avec les gestes à 3 doigts

Il semblerait qu'iOS 16 nous refasse le coup des gestes à trois doigts causant des réactions intempestives et que nous avions déjà connu lors du déploiement d'iOS 13. Le menu s'affichant en haut de l'interface lorsqu'on touche l'écran avec trois doigts (Annuler, Couper, Copier, Coller et Rétablir)(comme des jeux de rythme ou des Apps musicales avec des claviers virtuels). Les éditeurs de ses applications conseillent à ceux qui les utilisent fréquemment de ne pas passer à iOS 16, le temps qu'une mise à jour soit déployée (on retrouve ce problème dans la bêta d'iOS 16.1).