Les galères de l’iPhone 14 : bug à l’activation, livraisons décalées, FaceTime, iMessage

en cours d’investigations

d'un problème connu pour iOS 16 qui peut avoir un impact sur les activations des appareils sur les réseaux Wi-Fi ouverts

Se connecter à un Mac ou à un PC avec iTunes

mort s'en suive

Day One

N'hésitez pas à nous signaler si vous étiez dans ce cas !

Apple a en effet confirmé que les clients peuventlors la configuration initiale au moment de se connecter au Wi-Fi. Cette situation seraitDans uneobtenue par nos confrères américains , la firme californienne reconnait en effet l'existence. Pour résoudre cela, ellepour le moment de sélectionnerlorsqu'ils sont invités à se connecter à un réseau Wi-Fi, puis de revenir à l'écran précédent et de réessayer sur Wi-Fi jusqu'à ce quel'activation soit réussie.Enfin, autre souci pour les utilisateurs ayant commandé leur iPhone 14 / 14 Pro dans les premières heures. En effet, alors que les premières livraisons arrivent, il semblerait qu'Généralement, Apple est plutôt prudente avec les précommandes, préférant accélérer les statuts que les retarder. Mais cette situation se rencontre encore. Et cela sans compter, qui -en fonction du volume des commandes de ce jour- peuvent décaler leur passage au delà de 20 heures, demain (pour ceux qui acceptent de livrer le samedi) ou carrément lundi !Et cela ne semble pas s'arrêter, puisque Cupertino reconnait également! Il serait apparemment impossible de recevoir les appels iMessage ou des appels FaceTime, les bulles vertes s'affichant au lieu de bulles bleues avec un autre utilisateur iMessage, et les destinataires peuvent voir vos messages provenant ou les appels ne passant pas. Apparemment, la mise à jourdisponibles dans l'app Réglages devrait solutionner cela (si on est arrivé à passer outre le bug du Wi-Fi, sinon il faudra demander la màj via la connexion cellulaire).