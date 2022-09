La réparation du verre arrière de l'iPhone 14 devrait être plus facile et moins chère (pour Apple)

. Ce qui ferait de ces modèles les premiers (depuis l'iPhone 4S) pouvant être facilement ouverts à partir de l'arrière.Les réparations devraient en être facilitées et surtout moins chères en pièces et mains d'oeuvre, mais également. Il reste à attendre les premiers démontage en règles (généralement ceux d'iFixit sont une référence). Pour le moment, rien n'a été signalé au niveau de l'iPhone 14 Pro et l'iPhone 14 Pro Max, et il est possible que cette spécificité soit laissée aux modèles standards.Hors Apple Care,; et seulement 29 euros si vous avez souscrit au programme Apple Care+. Si les premières commandes d'iPhone 14 /14 Pro commencent tout juste à arriver aujourd'hui, l'iPhone 14 Plus ne sera disponible qu'à partir du 7 octobre.