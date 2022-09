iOS 16.1 fait descendre la Dynamic Island via Accès facile

Accès facile

descendre

Accès facile

Accès facile

Réglages

Accessibilité

Toucher

Accès facile

Toutefois,. Apple a pensé à ce genre de cas de figure en ajoutant la fonctionnalitépermettant de fairele haut de l'écran en balayant l'écran vers le bas afin de rendre cette partie de l'interface plus accessible. Avec iOS 16, activerne faisait pas descendre la Dynamic Island, alors que c'est désormais le cas au sein de la bêta d'iOS 16.1. Bien évidemment, seule la représentation logicielle de la pilule noire se déplace (avec les éventuelles informations issues des applications lancées par l'utilisateur), et l'interface affichera alors deux Dynamic Island pendant quelques instants.Pour activerUne fois cela fait, il suffira de balayer l'écran vers le bas depuis le bas de l'écran poour atteindre plus facilement la partie supérieure de l'affichage.