iPhone 14, Apple Watch 8, Galaxy Z Fold 4, on vous dit tout ! (ORLM #452)

On Refait Le Mac

Tous les coups de coeur sous la vidéo !

MACQ8

Si vous ne les connaissez pas encore,et sa troupe, avec des invités exceptionnels dans, que nous diffusons donc chaque fin de semaine et à laquelle nous participons désormais régulièrement.• Didier : Le bureau assis-debout Flexispot Q8 à 799€ (Qi et USB !)• Christophe : Bracelet Stranger Things pour Apple Watch • Laurent : Raccourcis Clavier Apple Préférences Système• Olivier : SONOS Sub Mini