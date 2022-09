Tous les modèles d'iPhone 15 devraient être dotés d'une Dynamic Island !

Dynamic Island

D'après-analyste de renom chez-, Apple prévoirait d'étendre saà tous les modèles d'iPhone qui sortiront l'année prochaine. Actuellement, la fonctionnalité est exclusive à l'iPhone 14 Pro et à l'iPhone 14 Pro Max, et la découpe particulière de l'encoche permet également de les différencier des modèles non Pro (qui eux ont conservé la forme des années précédentes).Dans un post sur Twitter, l'analyste s'attend à cette extension de la Dynamic Island(voila qui devrait ravir les déçus de la génération de 2022 et du manque d'innovation sur les modèles non Pro). D'un autre côté, il estime que l'iPhone 15 et l'iPhone 15 Plus ne bénéficieraient pas des mêmes technologies d'affichage que les Pro (pas de LTPO, ni de taux de rafraichissement variable allant jusqu'à 120Hz) et. Cette prévision parait logique, puisque Cupertino entendrait accentuer les différences entre les modèles Pro et non Pro au cours des prochaines années.Cet avis peut tout à fait être pris au sérieux, puisque Ross Young bénéficie d'une solide réputation, se basant sur des sources et des informations provenant de la chaîne d'approvisionnement d'Apple.