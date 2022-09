Droptest : l’iPhone 14 Pro Max serait aussi résistant que le Galaxy S22

resistance a une chute d’1m50

Mieux vaut une coque de protection

. Le match du jour oppose un Galaxy S22 Ultra et un iPhone 14 Pro Max (à noter qu’ils sont accompagnés d’un autre iPhone 14 Pro Max protégé par une coque renforcée).Le premier essai a consisté à, d’un peu moins de 1m50 de hauteur. Si le dos en verre (Corning Gorilla Glass Victus) du S2 Ultra encaisse(avec quelques rayures), il en va tout autrement de celui de l’iPhone, qui arbore de(à noter également un impact sur un des capteurs photo).Pour le deuxième essai, les téléphones ont chuté(inférieur droit). Le Galaxy a marqué le plus avec dessur le revêtement aluminum des cotés. Malheureusement pour l’iPhone,Enfin le troisième essai a permis de voir, surtout pour le S22 qui ne reconnait plus les empreintes digitales de son propriétaire. Un dernier essai, d’une hauteur plus importante, a fini d’achever les deux appareils. Finalement,. À noter que l’iPhone protégé par une coque s’en tire logiquement à merveille sans une éraflure.