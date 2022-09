iPhone 14 Pro Max : les données système prennent trop de place

iPhone 14 : les données systèmes saturent le stockage

Données système

Heureux propriétaire d’un iPhone 14 Pro Max 512 Go, mes données systèmes prennent une place colossale (environ 150Go).



J’ai dû redémarrer l’iPhone dans l’après-midi car il m'était impossible de prendre une photo faute de mémoire suffisante, et là, étonnamment, les données système ont drastiquement diminué, ce qui m’a permis d’utiliser mon iPhone normalement.



Nous sommes maintenant en début de soirée et les données système augmentent à nouveau…

Que faire en cas de stockage saturé ?

C'est ainsi le cas d' Alexandre ou encore de Philippe et de plusieurs autres possesseurs des derniers iPhone (notons que la plupart des utilisateurs qui sont touchés disposent d'un iPhone 14 Pro Max) témoignant sur les réseaux sociaux et forums etparfois jusqu'à ne plus pouvoir se servir normalement de l'appareil. Selon Philippe (qui nous contacte via notre compte Instagram ) :, mais le phénomène se reproduit rapidement. Contactée par plusieurs utilisateurs , l'assistance d'Apple semble au courant du problème (qui n'est pas inédit, cela arrivait également parfois avec les iPhone 13 sous iOS 15) qui serait dû à la première synchronisation iCloud qui, afin d'éviter les soucis sur ses serveurs, conserve les données pendant 48 heures sur l'appareil sans les classer spécifiquement au sein des différentes catégories (elles sont donc comptabilisées dans les Données système).(selon Apple, il semblerait que ce ne soit pas forcément le cas selon certains témoignages Les utilisateurs malheureux devront donc s'armer de patience et attendre qu'Apple résolve le problème côté serveur ou déploie un correctif via une éventuelle mise à jour d'iOS 16. N'hésitez pas à nous faire part de vos éventuelles expériences et solutions dans les commentaires ci-dessous.