L'image du jour : il personnalise son iPhone 14 avec un dos en verre transparent

L'iPhone 14 et a priori l'iPhone 14 Plus seraient doncà réparer et cela n'a pas manqué de donner quelques idées à certains utilisateurs bricoleurs et soigneux, comme on peut le voir sur Twitter ).Ce dernier a en effet posé une plaque en verre transparente au dos de son numéro 14, ce qui permet d'ensavamment agencés. On peut ainsi voir la batterie, la bobine de charge sans fil, la carte mère, le Taptic Engine, ou encore le côté interne du connecteur Lightning. Il a même poussé le vice jusqu'à modifier la zone autour du module photo avec une finition mate.