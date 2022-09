Des iPhone 14 Pro en stock chez plusieurs revendeurs

Des iPhone 14 Pro en stock chez les revendeurs

île dynamique

écran toujours allumé

un tiers de moins que la concurrence

Vous avez aimé ce reportage ? Alors likez la vidéo, abonner-vous à notre chaine YouTube et prenez un abonnement VIP ! Cela nous permettra d'en faire d'autres !

Pour rappel, avec cette nouvelle génération d'iPhone Pro,, une double perforation pour Face ID et la caméra avant, dissimulée sous une seule pilule noire de manière logicielle. La forme de cetteévolue en fonction des usages, permettant ainsi d'élargir la partie noire afin de proposer des boutons de chaque côté dans certains cas, des informations supplémentaires (les développeurs pourront par exemple afficher un temps d'attente). Les iPhone 14 Pro et 14 Pro Max disposent de nouvelles dalles OLED de 6,1 et 6,7 pouces avec des bords plus fins, une luminosité de 1 600 nits (atteignant même 2 000 nits en extérieur) etLorsque ce mode est activé, l, permettant d'afficher des informations (heure, date, widgets) sans trop diminuer l'autonomie (il sera possible de définit un fond d'écran pour ce mode).et embarquant 16 milliards de transistors, 2 cœurs performants (consommant 20% d'énergie en moins selon Apple), 4 cœurs efficients consommantet un Neural Engine comptant 16 cœurs. Côté photo et vidéo,65% plus large ouvrant à f/1.78 avec des photopiles de 2,44 microns. Les clichés resteront en 12 mégapixels (48 MP en ProRAW) afin de ne pas prendre trop de place (pixel binning sur 4 pixels) et l'on pourra faire un zoom X2 dans le capteur. L'ultra grand angle reste en 12 mégapixels, ouvre à ƒ2.2 et. Le flash a également été totalement repensé, pour offrir une meilleure luminosité. Les performances en vidéo évolue également avec notamment un mode Cinematic désormais disponible en 4K à 30 ou 24 images par seconde.