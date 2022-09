Apple lance la production des iPhone 14 en Inde (pur réduire les délais de livraison)

de fabriquer l'iPhone 14 en Inde

Bien évidemment, la firme se dit trèsà l'idée, quelques semaines seulement après son lancement. Par le passé,, mais jamais des modèles actuels ou nouveaux. Cette décision devrait ainsi modifier la chaine de sous-traitants, notamment diminuer la suprématie de la ChineRappelons que la firme californienne et son principal assembleur -- ont augmenté leurs investissements dans le pays au cours des dernières années, aussi bien au niveau matériel (installations) et humain (formation des employés).Pour JP Morgan, il serait même question de déplacer 5 % de la production mondiale d'iPhone 14 en Inde d'ici la fin de 2022 !Voila qui devrait soulager les analystes et les clients. En effet, cette diversification permettrait de, notamment des modèles Pro qui sont nettement plus demandés que les modèles non Pro. Actuellement, les délais tirent jusqu'au 25 octobre pour les iPhone 14 Pro et même jusqu'au 2 novembre pour les iPhone 14 Pro Max !