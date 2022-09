iPhone 14 Pro : les smartphones Android veulent aussi une Dynamic Island

Dynamic Island

Vite une dynamise island !

Avec dynamicSpot, vous pouvez facilement obtenir la fonctionnalité Dynamic Island de l'iPhone 14 Pro sur votre appareil ! dynamicSpot vous offre une mini fonction multitâche Dynamic Island, ce qui facilite l'accès aux notifications récentes ou aux changements d'état du téléphone. Appuyez simplement sur le petit spot / popup dynamique noir pour ouvrir l'application qui s'affiche, appuyez longuement sur la fenêtre contextuelle pour l'agrandir et afficher davantage de détails.

Grumpy UI

Far Out

des mois de recherche et développement pour trouver le nom

En effet, l'application DynamicSpot proposée sur le Google Play Store entend bien proposer une expérience similaire.Les petites notes de téléchargement sont d'ailleurs fort claires etSelon les chiffres du magasin, l'application a déjà été téléchargéePrécédemment, on avait vu apparaître très rapidement un thème dénommé. Désormais disponibles pour les utilisateurs de Xiaomi MIUI, le thème semble présenter plusieurs fonctions, dont un player de musique.Pour rappel, lors de la keynoteet de la présentation de l'iPhone 14 Pro, Appel a dévoilé sa), qui dissimule. Cette dernière va évoluer -et même changer de forme- en fonction des usages, s'agrémentant souvent d'icônes et d'informations. Il sera possible de toucher cette partie de l'écran pour étendre encore l'affichage et profiter de davantage d'éléments, endossant ainsi un nouveau rôle central dans l'expérience utilisateur sur l'iPhone 14 Pro.