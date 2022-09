Plus d'1,6 millions d'apps auraient été abandonnées au printemps dernier

En effet, au cours du deuxième trimestre de l'année, elle aurait procédé au retrait record de 439 000 applications. Ce mouvement concernerait pour une grande partie (64%) des programmes abandonnés, même si on ne sait pas à partir de combien d'années sans mise à jour ils sont considérés comme desD'après des données récentes établies par, il y aurait davantage d'applications Android abandonnées sans mise à jour que d'applications iOS ou iPadOS. Rappelons que les applications qui n'ont pas été mises à jour depuis un certain temps peuvent présenter un risque pour la sécurité des utilisateurs. D'aprèsserait également une caractéristique commune, 23 % des applications abandonnées n'en possédant aucune (). Toutefois, il y aurait différents niveaux de négligence, certaines étant pires que d'autres.Les applications abandonnées encore disponibles sur l'App Store seraient en diminution de 29 %, tandis que leurs pareilles sur le Play Store de Google auraient augmenté de 16 %.Dans l'ensemble,. Les applications concernant les enfants auraient été abandonnées à 37 % (dont 75 000 sur l'App Store et 81 000 sur le Google Play Store). Notons au passage que d'après Pixelate, environ. Rappelons enfin que le retrait d'un magasin d'apps ne retire pas l'app des smarpthones (sauf si elles reposent sur des serveurs et que ces derniers sont inopérants) et qu'