iOS 16 : pourquoi les doublons n'apparaissent pas dans Photos

Cette nouvelle fonctionnalité apparait au sein de l'application Photos en bas de l'onglet Albums.. Dans un nouveau document de support , Apple explique que l'album DoublonsL'iPhone doit en effet d'abord procéder à l'indexation puis à la recherche des doublons au sein de la photothèque. Pour cela, l'iPhone doit être verrouillé et en charge. Apple précise alors que le processus peut prendre plus ou moins de temps selon la taille de la photothèque ou les tâches tournant en arrière-plan. L'analyse nécessaire à cette nouvelle fonctionnalité est en effet intégralement traitée en local, les données restent sur votre appareil, rien n'est envoyé sur un serveur pour traitement.. Les albums contenant des doublons fusionnés seront alors mis à jour afin d'afficher le cliché cumulant toutes les données. L'analyse est actuellement plutôt performante et devrait permettre à de nombreux utilisateurs de faire rapidement et simplement le ménage dans leur photothèque et de récupérer ainsi ce si précieux espace de stockage (facturé à prix d'or lors de l'achat).