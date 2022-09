iOS 16 : comment contourner les CAPTCHAs (bientôt compatible avec de nombreux sites web)

Se passer de CAPTCHAs sans renoncer à la sécurité

va valider votre appareil et votre compte d'identifiant Apple de manière automatique et privée

Une nouvelle API disponible pour tous les sites

Certains ne semblent pas ennuyés de devoir confirmer à un site de ne pas être un robot en cliquant sur des petits carrés (mais y-a-t-il vraiment un morceau de feu tricolore sur celui-ci ? mais où est-donc le palmier manquant ?).Cette dernière est désormais. Pour modifier cela ou le vérifier, il faudra se rendre, sur iOS 16/ iPadOS 16, dans l'app(tout en bas de l'écran).Avec cette option, Apple indique qu'iCloud. Autrement dit, iOS 16 vaque les deux sont en règle et possèdent un. Cette manœuvre lui permettra de se passer de vérification CAPTCHA pour les applications et les sites Web.La vérification automatique est limitée aux sites Web et aux applications qui prennent en charge les jetons d'accès personnels, mais l'adoption de la fonctionnalité devrait s'accélérer. En effet, Cloudflare vient de dévoiler aujourd'hui. Celle-ci est disponible en version bêta à partir d'aujourd'hui via le tableau de bord Cloudflare ou un formulaire d'inscription ( disponible ici ).Lors de la keynote WWDC22, seuls Cloudflare et Fastly avaient annoncé la prise en compte cette option (avec un déploiement dans les prochains mois). A cette occasion , Apple avait proposésur son site web (attention l'explication dure presque 13 minutes), insistant notamment sur l'importance de la sécurité ou l'accessibilité à cette fonction pour certains utilisateurs.