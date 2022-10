De nouveaux chargeurs compatibles MagSafe chez Mophie

Mophie Snap+ charging stand & pad

Premier de cordée, le Mophie Snap+ charging stand & pad permet de placer un iPhone 12, iPhone 13 ou un iPhone 14 à la verticale comme à l'horizontale grâce au support magnétique orientable. Ce dernier estet non certifié, ce qui lui permettra de délivrer 7,5W aux iPhone (et jusqu'à 15W en sans fil aux appareils Android compatibles, un adaptateur magnétique est fourni, ainsi que l'adaptateur secteur). Selon le constructeur, la base renforcéeet le pied comprend également un tapis de charge sans fil délivrant 5W pour faire le plein des AirPods (ou de tout autre appareil compatible).Le Mophie Snap+ travel charger se présente quant à lui sous la forme d'une bande que l'on peut replier (la partie inférieure est couverte d'une feutrine) afin de prendre moins de place en déplacement (un sac de transport est fourni), et proposant un tapis de charge sans fil délivrant 5W pensé pour les AirPods/AirPods Pro, un emplacement compatible MagSafe permettant de recharger les iPhone 12, 13 et 14 à 7,5W (15W pour les appareils Android compatible), ainsi qu'un bloc central proposant un port USB-C et un port USB-A délivrant jusqu'à 10W.