WhatsApp renforce la confidentialité en bloquant certaines captures d’écran

Un mécanisme limité aux échanges éphémères !

Renforcer la sécurité des échanges !

Dans sa dernier beta Par ce biais, la firme entend bienen empêchant ce type de comportement et la diffusion de contenus privés.Si le système n’est disponible que pour certains, il devrait être. En attendant, il sera toujours possible de la contourner : en prenant une photo avec un autre portable ou enune discussion puisque la protection ne concerne que les images ou les vidéos des messages éphémères.Dans les petits notes de la bêta, le réseau indique également que. En revanche, les messages éphémères sont une fonctionnalité que l’on peut activer pour plus de confidentialité. Depuis décembre 2021, ils peuvent être. Pour les activer, il faut, dans WhatsApp, se rendre dans> choisir la durée au bout de laquelle les messages disparaîtront.: la possibilité de récupérer les messages supprimés et celle pour un administrateur d'effacer les messages d'un chat (comme Slack). D'après WABetaInfo, la version bêta (numérotée 22.18.0.70) venait en effet de déployer ces fonctions. Pour cela, un petit bouton (bleu) apparaitra à la droite du champ de texte.Il n'en reste pas moins que la messagerie teste de nouvelles fonctions pour répondre à la refonte de Message dans iOS 16., soit bien plus que les quelques minutes proposees par Apple !