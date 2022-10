Pour Mark Zuckerberg, WhatsApp est nettement plus sécurisé qu’iMessage

Mark Zuckerberg repart en guerre contre Apple

WhatsApp est beaucoup plus confidentiel et sécurisé qu'iMessage, avec un chiffrement de bout en bout, qui fonctionne à la fois sur les iPhones et Android, y compris les chats de groupe. Avec WhatsApp, vous pouvez également configurer tous les nouveaux chats pour qu'ils disparaissent en appuyant sur un bouton. Et l'année dernière, nous avons également introduit des sauvegardes cryptées de bout en bout. Tout ce qu'iMessage n'a toujours pas.

Une pub grandeur nature !

bulle privée

Un conflit "philosophique"

très profonde

philosophique

Dans un post sur son compte Instagram (pour changer), Mark Zuckerberg suggère en effet que WhatsApp est uneCette publication montre des petites bulles de texte similaires à celles de l'application iMessages, une en vert et une en bleu (la fameuse opposition entre les iPhone et les smartphones Android). Et une troisième bulle dénomméeavec les deux petites virgules caractéristiques de la plateforme, suggérant un niveau supérieur de sécurité et de chiffrement de WhatsApp !. Certains ne manqueront pas de grincer des dents...Il n'est nul besoin de revenir sur la rivalité sans bornes entre Apple et Meta qui perdure depuis un certain temps, avec l'introduction de la fonction de transparence de suivi des applications., et ce, en introduisant des mesures qui permettent aux utilisateurs d'iPhone de refuser le suivi dans les applications et les sites Web sur d'autres sites Web.Lors d'une réunion avec le personnel, Mark Zuckerberg a également déclaré que la concurrence de Meta avec Apple étaitet