Test de l'iPhone 14 Plus : son autonomie record justifie-t-elle son prix ?

L'iPhone 14 plus est-il seulement un grand iPhone 14 ?

Far Out

iPhone Ultra

Les nouveautés des iPhone 14 et 14 Plus

Une Autonomie record de plusieurs jours avec une seule charge ?

une journée d'utilisation modérée comporte environ deux heures de temps d'écran et peu de Wi-Fi

Photo The Verge

Un écran plus grand, mais un peu décevant

l'écran soit impressionnant

Un écran à taux de rafraîchissement plus élevé semble plus immersif, que vous jouiez à un jeu ou que vous fassiez simplement défiler Twitter. L'écran de l'iPhone 14 Plus est verrouillé à 60 Hz. J'aurais aimé qu'Apple ait inclus un écran à taux de rafraîchissement plus élevé sur le 14 Plus, même s'il s'agit d'un 90 Hz plus modeste. Et il est étrange que seuls les modèles Pro obtiennent un taux de rafraîchissement adaptatif.

Photo The Verge

Des performances photos identiques entre l'iPhone 14 et l'iPhone 14 Plus

se veut plus haut de gamme et a des performances plus que suffisantes pour gérer tout ce qu'on peut lui proposer au quotidien

Photo Engadget

Bluetooth 5.3 vs Bluetooth 5.0

Un prix relativement élevé par rapport à l'iPhone 13 Pro Max !

iPhone 14 Plus



Capacité :

128 / 256 / 512 Go



Écran :

OLED 6,7 pouces



Résolution :

2 778 x 1 284 pixels à 458 ppp



Résistance :

IP68



Puce :

A15 Bionic, CPU 6 cœurs avec 2 cœurs de performance et 4 cœurs à haute efficacité énergétique, GPU 5 cœurs, Neural Engine 16 cœurs



Appareil Photo :

Objectif principal 12 Mpx : 26 mm, ouverture ƒ/1,5, système de stabilisation optique de l’image par déplacement du capteur

Ultra grand-angle 12 Mpx : 13 mm, ouverture ƒ/2,4, champ de vision de 120°



Enregistrement Vidéo :

vidéo 4K à 24, 25, 30 ou 60 i/s

vidéo HD 1080p à 25, 30 ou 60 i/s

vidéo HD 720p à 30 i/s

Mode Cinématique jusqu’à 4K HDR à 30 i/s

Mode Action jusqu’à 2,8K à 60 i/s

vidéo HDR avec Dolby Vision jusqu’à 4K à 60 i/s

Prise en charge du ralenti en 1080p à 120 ou 240 i/s



Caméra TrueDepth :

12 Mpx

Ouverture ƒ/1,9



Connectivité cellulaire/sans fil :

5G / LTE



Géolocalisation :

GPS, GLONASS, Galileo, QZSS et BeiDou



Appels vidéo :

FaceTime via réseau cellulaire ou Wi‑Fi

FaceTime HD (1080p) en 5G ou en Wi‑Fi



Lecture audio :

Formats pris en charge : AAC, MP3, Apple Lossless, FLAC, Dolby Digital, Dolby Digital Plus et Dolby Atmos

Lecture vidéo :Formats pris en charge : HEVC, H.264 et ProRes



Alimentation et batterie :

Batterie au lithium‑ion

Lecture vidéo : jusqu’à 26 heures

Streaming vidéo : jusqu’à 20 heures

Lecture audio : jusqu’à 100 heures

en même temps que l'iPhone 14, l'iPhone 14 Pro et l'iPhone 14 Pro Max. Il s'agit en réalité d'unavec un(le même que le Pro Max), qui constitue la première des deux différences entre le 14 et le 14 Plus, la deuxième étant son autonomie.Apparemment, il aurait même pu s'appeler. Mais son nom a étépar Cupertino (preuve en est, elle a même oublié de modifier certaines lignes de code sur son site...).Ils conservent l'encoche et la puce A15 Bionic (la version des Pro de l'année dernière avec 5 cœurs GPU), et la luminosité atteint aujourd'hui 1 200 nits. En revanche, ils ne bénéficient pas de la séduisante Dynamic Island, de l'écran toujours allumé ou du taux de rafraîchissement variable allant jusqu'à 120Hz.Des améliorations ont été apportées aux capteurs afin d'offrir de(une stabilisation améliorée). Le capteur grand angle principal 12MP ouvre à ƒ1.5 (laissant entrer 49% de lumière en plus, Apple indiquant que l'iPhone 14 est environ 2 fois plus performant en basse lumière que la génération précédente) et la caméra frontale (ƒ1.9) dispose pour la première fois d'un autofocus.Cette dernière permettant aux secours de localiser la victime en temps réel. Cette fonctionnalité sera lancée en novembre prochain (2 ans seront offerts), d'abord aux USA et au Canada avant d'être déployée dans le reste du monde.En revanche, leur absence et l'espace plus grand lui permettentAinsi, Allison Johnson deaffirme que l'iPhone 14 Plus serait capable d'offrir une autonomie de plusieurs jours sans charge, trois pour être précis.Cette dernière précise qu'en règle générale,. Elle n'aurait ainsi consommé que 25 % de batterie en un jour pour son test. Cette dernière avait d'ailleurs été plutôtpour l'iPhone 14, indiquant avoir terminé une journée lambda avec 40 à 50% d'autonomie restante (ce qui peut sembler beaucoup, mais cela dépend évidemment des usages).L'iPhone 14 Plus ne disposant que, Patrick Holland de CNET semble rester sur sa faim. Bien queavec une belle luminosité (elle atteint cette année 1 200 nits) et des améliorations au niveau des couleurs,de telle sorte que les avis entre les deux modèles devraient logiquement aller dans le même sens. De manière assez prévisible, les critiques se rejoignent donc sur cet iPhone 14 Plus.(avec les 5 cœurs GPU). Malgré cela, l'iPhone 14 Plus, d'aprèsL'iPhone 14 Plus comme certains produits Apple (iPhone 14, iPhone 14 Pro, iPhone 14 Pro Max, Apple Watch Series 8, Apple Watch Ultra) est compatible Bluetooth 5.3. Pour rappel, l'utilisation des AirPods Pro 2 avec un périphérique compatible Bluetooth 5.3 (iPhone 14, iPhone 14 Pro, Apple Watch Series 8, Apple Watch Ultra actuellement dans la gamme Apple) ou avec un appareil se contentant du Bluetooth 5.0. Apple ne permet pas de savoir simplement quel codec est utilisé avec un iPhone ou une Apple Watch (SBC ou AAC jusque-là).(et éventuellement l'usage du Bluetooth Audio LE et son codec LC3 -la puce A15 n'accusant pas vraiment son âge selon CNET qui la juge assez performante et compare l'iPhone 14 à un iPhone 13 Pro moins cher.En effet, pour 150 euros de plus, on peut aussi regarder du côté de l'iPhone 13 Pro Max qui peut se trouver à partir de 1 310€ (pour avec 256 Go) chez certains revendeurs.Certes,comme la prise en charge la détection d'accident et la fonction d'appel d'urgence par satellite. Mais cette dernière risque de ne pas débarquer tout de suite en Europe...