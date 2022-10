Pas de modem Apple dans les iPhone avant 2025 ?

Un modem Qualcomm pour les iPhone 15 et iPhone 16

Une puce Apple qui prend du retard

C'est en tout cas ce que croit savoir l'analyste Jeff Pu d'Haitong International Securities, indiquant que(les iPhone 14 disposent quant à eux d'un Qualcomm Snapdragon X65). Ces nouvelles puces gravées en 4nm par TSMC (le même fondeur que celui des puces AXX et MX d'Apple) devraient offrir des performances en hausse en s'appuyant sur des algorithmes d'apprentissage automatique, une meilleur latence, tout en consommant moins d'énergie.Cette information vient appuyer les dires du célèbre analyste Ming-Chi Kuo, souvent bien renseigné,, au point de ne pas être en mesure de fournir un module satisfaisant pour les prochains iPhone.Faute de grive on mange des merles, et(bien que les deux entités soient de nouveaux sous contrat depuis 2019). Pour rappel, Qualcomm avait prévenu les investisseurs que la firme devrait perdre 80% des commandes provenant d'Apple pour les modems 5G dès 2023 car Cupertino développait sa propre puce, en s'appuyant sur le rachat de la division modem d'Intel, rachetée pour 1 milliard de dollars en 2019. Apple finira certainement par trouver les solutions adéquates et proposer son propre modem au sein des iPhone, avec à la clé des économies, des performances satisfaisantes, et une meilleure gestion de l'énergie, mais cela ne sera peut-être pas aussi rapide qu'espéré.