Apple déploie iOS 16.0.3 avec des correctifs pour les iPhone 14

. Cette version numérotée 16.0.3 vient corriger quelques bugs, dont des soucis avec les notifications et les appels entrant pour les iPhone 14 Pro et 14 Pro Max, un agaçant problème de niveau du microphone via CarPlay sur les iPhone 14, un souci de lenteur pour l'App Appareil Photo sur les iPhone 14 Pro et 14 Pro Max, ainsi que le bug entrainant un crash de l'application Mail au lancement. Comme d'habitude,