une réponse enthousiaste à l'iPhone 14 Pro et à l'iPhone 14 Pro Max

Pour tout savoir sur l'iPhone 14 Plus, prenez le temps de lire notre test de l'iPhone 14 Plus . Bonne lecture.

Apparemment, les utilisateurs préféreraient toujours les modèles Pro -et on les comprend aux prix affichés par les non Pro. Selon, Apple pourrait réduire sensiblement son stock et les commandes de composants, et ce, dès ce mois-ci. Le média évoque d'ailleurs. Pour autant, le total des expéditions des iPhone 14 resterait, probablement à peu près identique à celles des iPhone 13 au second semestre 2021. Apparemment, Apple s'attendrait à fabriquer environ 90 millions d'iPhone au total au second semestre 2022, mais pourrait descendre 80 millions d'unités en raison d'une faible demande.