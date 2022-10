Ils modifient un prototype d'AirPower pour le rendre fonctionnel... [vidéo]

L'AirPower, abandonné avant même son lancement ?

Après de nombreux efforts, nous avons conclu que l’AirPower n'atteindrait pas les normes que nous avions fixées et nous avons donc annulé le projet. Nous présentons nos excuses à ceux qui attendaient ce lancement avec impatience. Nous continuons de croire que l’avenir sera sans fil et nous nous engageons à poursuivre l’expérience.

Et pourtant, il charge !

A cette époque le produit n'était pas fonctionnel mais cela n'a pas arrêté certains YouTubers. Ainsi dans une collaboration, Apple Demo et Unbox Therapy ont réussi àce prototype qui charge désormais les appareils, avec quelques réserves toutefois.Pour rappel,: un iPhone, une Apple Watch et des AirPods. Après une période de silence radio, Apple avait fini par annoncer l’abandon du projet le 29 mars 2019, après bien des retards et des rebondissements.s :. Par le passé, Apple avait déposé des demandes de brevet pour les variantes à 16 et à 22 bobines, et il semble effectivement que cette dernière soit l'option qu'Apple envisageait en fait de mettre sur le marché.Pour être opérationnel, celui-ci a reçudans le coin inférieur droit du tapis, ainsi qu'un ensemble explicite d'instructions sur la façon d'utiliser l'appareil sans endommager le produit placé en charge ou se blesser dans le processus, étant donné sa capacité à surchauffer.Les petits bricoleurs sont ensuite passés par. Notons que comme d'autres prototypes AirPower, l'unité ne comporte pas la coque extérieure blanche avec laquelle il aurait été commercialisé, l'appareil exposant de fait ses circuits sur l'arrière (apparemment il y a eu quelques étincelles et des décharges lors de l'expérience).En pratique,En outre, les iPhone Max ont été également évités pour éviter tout risque de surchauffe... Bref une expérience sous haute tension !