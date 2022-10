iOS 16 : la prise en charge du clavier Dvorak ravit Steve Wozniak

iOS 16 accueille le Dvorak

La disposition Dvorak sous iOS 16

J'ai passé 5 heures à l'apprendre et je n'ai plus jamais regardé un clavier QWERTY. C'est tout le temps qu'il m'a fallu. Mon fils avait déjà basculé avec succès, il a appris le Dvorak en peu de temps et s'est mis à taper à la même vitesse que sur un modèle QWERTY en environ une semaine.

Une disposition née en 1936

AZERTY à gauche, Dvorak à droite

Réglages

Général

Clavier

Claviers

Ajouter un clavier

Anglais

Claviers

L'arrivée de la disposition Dvorak avait déjà été relevée en juillet dernier sur les réseaux sociaux, mais nos confrères d' Ars Technica Woz acclame d'ailleurs l'arrivée de cette disposition d'un joyeuxavant d'indiquer qu'il l'utilise depuis 1993, que l'apprentissage ne lui a pris que 5 heures au cours d'un vol pour Tokyo, et qu'il n'avait remis les doigts sur un clavier QWERTY que sur les iPhone (qui ne disposaient pas du Dvorak avant iOS 16).La disposition Dvorak a été proposée en 1936 par August Dvorak et William Dealey et permet selon ses concepteurs. Pour la petite histoire, le modèle US de l'Apple IIc de 1984 permettait de basculer en Dvorak via une touche (mais il fallait mémoriser la disposition Dvorak ou réarranger soi-même les touches physiques). Sur iOS, l'utilisation sera moins évidente, cette disposition étant pensée pour une frappe à dix doigts (ce qui est impossible sur l'écran d'un iPhone, la plupart des utilisateurs utilisant un ou deux doigts), mais ceux qui utilisent cette disposition Dvorak au quotidien pourront souhaiter l'utiliser également sur leur smartphone.Pour en disposer,Ensuite, le Dvorak sera disponible en touchantdans la section