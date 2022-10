iPhone 14 : qui est concerné par le bug de la carte SIM ?

L'iPhone 14 a un nouveau bug (carte SIM)

la carte SIM n'est pas prise en charge

Un iPhone de 2022 est-il particulièrement sujet aux bugs ?

Et pour couronner le tout, certains sont même spécifiques au tout nouvel iPhone 14 ! Les récentes mises à jour (16.0.1, 16.0.2 et 16.0.3) ont permis d'en corriger une partie mais d'autres demeurent encore.Ainsi,. Selon la note de servicepar nos confrères américains, la firme californienne a indiqué qu'elle enquête sur le problème.En attendant, Apple conseille également aux personnes concernées d'attendre quelques minutes pour voir si le message disparaît. Si ce n'est pas le cas, les clients, mais se rendre dans un Apple Store ou chez un fournisseur de services agréé où une demande d'assistance technique pourra être soumise.Elle rassure également ses clients -qui pourraient en avoir marre des bugs à répétition avec leur nouvel iPhone 14.Dans les jours (puis les semaines) qui ont suivi son lancement, l'iPhone 14 a connu des problèmes divers. Très rapidement, la firme californienne a proposé une mise à jour, puis une autre, destinée à tous et intitulée iOS 16.0.2, et une troisième la semaine passée.Celles-ci ont permis de guérir la tremblante du mouton de l’iPhone 14 Pro et l’iPhone 14 Pro Max, qui entraînait desElles se sont également attaquées aux bugs lors du transfert rapide (gel des iPhone 14 lors de la récupération des données), et elles ont remédié au comportement inattendu des alertes lors des copier-coller.Dans la foulée, Cupertino en a aussi profité pour corriger d’autres soucis au niveau de Voice Over et de la non reconnaissance de certains écrans après une réparation auprès de services tiers. Normalement il ne devrait plus y avoir de difficulté au niveau du microphone via, un souci de lenteur pour l'App Appareil Photo sur les iPhone 14 Pro et 14 Pro Max, ni de bug entrainant un crash de l'application Mail au lancement.