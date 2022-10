iPhone 14 Pro : prenez des photos en 48MP en JPG via l'app Hydra

Prise en charge de l'iPhone 14 Pro

Loin de s'arrêter en si bon chemin, Creaceed -à qui l'on doit également Prizmo Go › OCR de poche - propose aujourd'hui une version 2.2.Elle se dote de, qui vont permettre d'améliorer la qualité des photos prises par les appareils mobiles (smartphone ou tablettes). Pour cela, elle dispose d'une, d'un éditeur photo intégré avec de nombreuses options (sans dégradation), des préréglages de styles pour aller plus vite et un nouveau mode manuel (temps d’exposition, ISO, balance des blancs...).Niveau, l'application passe par un traitement qui est entièrement réalisé sur l'iPhone et qui ne passe donc pas par un système hébergé sur un cloud. Elle propose également unet ainsi protéger au mieux la vie privée des utilisateurs.L'éditeur précise utiliser. Il cite, comme la réduction du bruit d’un facteur 30, l'augmentation de la résolution jusqu’à 110 mégapixels des photos prises à l'iPhone (ce qui permet d'optimiser les clichés pris avec soncapteur de 12 mégapixels), un zoom optique et numérique jusqu’à 8x.L'éditeur photo va désormais permettre de modifier et sauvegarder des photos ayant une résolution maximale de 48 mégapixels. Au moment de prendre une photo, Hydra propose un, avec l'option de Réduction photo. Cette option permet ainsi d'obtenir une meilleure résolution tout en garantissant une taille de fichier raisonnable.Notons que. En effet, les modes IA d'Hydra sont actuellement bridés par la firme californienne, et ne peuvent pas tirer profit à 100% du capteur de l'iPhone 14 Pro, car Apple n'autorise pas les développeurs à accéder aux fichiers RAW en 48MP.Les différents modes de prises de vue faisant appel à l'IA ou encore la retouche photo peuvent être déverrouillés soit avec l'achat unique du Pro Pack (14,99 euros), soit avec l'abonnement Pro Plan (à partir de 0,99 euros par mois). Hydra nécessite iOS 14.3 ou version ultérieure sur iPhone et iPad.