Après les langues, Duolingo s'attaque aux mathématiques avec une app ludique !

A l'origine, la peur des maths !

Des maths ludiques

Duolingo Math: Learn, Practice Duolingo Télécharger

Bien connue pour sa sympathique petite chouette, l’éditeur avait révélé qu’il travaillait sur une application d’apprentissage des mathématiques, après l'apprentissage des langues. Cette nouvelle faisait suite à la publication d'une offre d'emploi en mai pour un scientifique, spécialiste en apprentissage et titulaire d'un doctorat en mathématiques. Ce dernier devrait justifier d'une expérience en tant que prof et des connaissances sur l'enseignement des mathématiques (en particulier avec des élèves entre 3 et 8 ans).L’éditeur, Duolingo précise ainsi que les mathématiques peuvent être amusantes. Cela va des petites leçons à l'apprentissage sans effort afin de rendre cet apprentissage plus ludique,Cette peur empêcherait apparemment de nombreuses personnes d'apprécier cette matière et de développer des compétences de base.. La plus connue Duolingo propose des leçons pour apprendre plus de 40 langues différentes. La seconde dénommée Duolingo ABC (disponible uniquement aux USA) entend aider les enfants à apprendre à lire de manière facile et ludique.. Le début se fait en douceur avec un niveau élémentaire, comprenant des sujets comme la multiplication, l'addition et les fractions pour les élèves, mais également des exercices quotidiens pour que les adultes exercent leur cerveau. Duolingo Math: Learn, Practice est gratuit, il nécessite iOS ou iPadOS 14.0 ou version ultérieure sur iPhone et iPad.