L'app de navigation TomTom AmiGO prend désormais en charge CarPlay !

En effet, dans sa dernière mise à jour, la petite soeur de TomTom indique sa prise en charge totale par le système d'Apple (plus d'un an après Android Auto tout de même). Notons que cette intégration est gratuite contrairement à TomTom et vient concurrencer les autres GPS, comme Google Maps ou Plans. Rappelons qu'elle permet d'indiquer decomme les accidents, les embouteillages ou les travaux. ().