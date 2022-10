L'image du jour : n'est-il pas craquant ce support pour iPhone au look d'iBook G3 ?

iBook G3 for ever

Clamshell

valise

Une version iPad bien plus complexe

la palourde

Dans une vidéo publiée sur TikTok , le bricoleur Billy Skipper Hughes démontre son amour pour le légendaire iBook G3 etCette petitepermet de placer un iPhone via un support magnétique tirant parti du MagSafe et s'accompagne sur la partie basse d'un mini clavier Bluetooth. Si l'utilisation d'un tel accessoire semble pour le moins compliqué au quotidien, ne serait-ce que par la taille très compacte du clavier Bluetooth (qui semble toutefois fonctionnel), cette création devrait tout de même faire craquer quelques bricoleurs nostalgiques de ces Mac chamarés.En février dernier, Billy Skipper Hughes s'était déjà démarqué en montrant en vidéo comment iIl avait également ajouté un compartiment pour l'Apple Pencil. Les pièces indispensables pour l'opération ont été réalisées via une impression 3D. Pour le reste, un certain nombre de câbles ont été habilement dissimulés dans. Ainsi, l’iPad se loge à la place de l’écran, sous lequel l’Apple Pencil peut être rangé, les anciens ports USB ont été transformé en ports USB-C et une batterie portable a été ajoutée pour assurer une autonomie suffisante ainsi que la possibilité de recharger sa montre pommée sur une zone au-dessus du clavier. Si une telle création vous intéresse, le bricoleur vend ses créations (attention, les tarifs piquent un peu, entre 750 et 1450 dollars le bout tout de même) sur une page dédiée