Avez-vous des soucis de déconnexion Wi-Fi avec iOS 16.1 ?

Ce souci se retrouve sur plusieurs modèles d'iPhone, que la personne utilise son smarpthone ou non, et sans raison apparente. Nous avons pu constater ce problème à la rédaction (mon iPhone 14 s'est déconnecté plusieurs fois sous mes yeux hier soir, et j'ai dû repasser manuellement en Wi-Fi), qui pourrait avoir certaines conséquences, par exemple si la déconnexion intervient alors que vous avez lancé un transfert important de données (qui s'effectuera alors en 4G/5G). Une simple mise à zéro des réglages réseau ne semble pas être efficace, et il faudra certainement attendre le déploiement d'une nouvelle mise à jour. N'hésitez pas à nous faire part de vous éventuelles mésaventures et solutions dans les commentaires ci-dessous.