Une "live activity" pour la recharge dans l'application Tesla, comme ça ?

, une session de sport... L'idée est intéressante car elle exploite cet écran très peu utilisé par Apple, qui limite fortement la personnalisation. Apple réserve pour le moment cet espace(avec un début et une fin), unequi se déroule en arrière-plan.Si les éditeurs prennent leur temps pour intégrer les Live Activities, certains imaginent déjà les usages. Par exemple,ou encore le temps restant avant de repartir :, il va vous indiquer en temps réel l'état de la charge ou une éventuelle coupure de la borne. Parfois les notifications ne fonctionnent pas ou pas bien, ou suivant les constructeurs, il faut lancer manuellement le rafraichissement de l'app toutes les 5mn... ce qui peut se révéler assez agaçant.Tesla a toujours été à la pointe en matière applicative, mais le constructeur peine un peu à innover ces derniers temps. Par exemple, il n'y a toujours rien sur l'Apple Watch, alors que d'autres, comme BMW, ont largement adopté CarKey et les technologies proposées par Apple. Mais, cette fonctionnalité pourrait donc pousser les utilisateurs à partir au bon moment et à ne pas trainer sur les bornes... ou pas !