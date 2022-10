iPhone 16 Pro : l'objectif photo 8P n'arriverait pas avant 2024

Pas d'objectif 8P pour les iPhone 15 Pro et Pro Max en 2023 ?

Mais toujours un système de lentilles périscope ?

D'après Ming-Chi Kuo,Cette upgrade tiendrait notamment compte de la volonté d'Apple de différencier davantage les modèles Pro des non Pro. Mais l'une des modifications très attendues du public pourrait ne pas avoir lieu en 2023.En effet, dans un post sur Twitter, le très fiable analyste deestime quecontrairement à ce que soutenaient de précédents rapports. Pour rappel, 8P fait référence au nombre d'éléments de l'objectif, qui donnerait à l'iPhone 15 Pro un élément optique supplémentaire par rapport à l'iPhone 14 Pro.Aux dernières rumeurs,Mais il faudrait attendre 2024 pour l’avoir sur l’iPhone 16 Pro et le 16 Pro Max. Il s'agirait d'un objectif 12 Mpx, avec une ouverture f/2.8, un zoom optique jusqu’à 6x et, comme actuellement, une stabilisation optique par déplacement du capteur.Rappelons que Apple serait en négociation avecqui devrait être le principal fournisseur de ces composants pour les iPhone à compter de 2023. L'entreprise aurait déjà envoyé des prototypes et la décision finale devrait être prise d'ici mai. En cas d'approbation, elle fournirait quelques Cupertino pour ses modèles haut de gamme (l'équivalent des Pro et Pro Max actuels).