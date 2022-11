WhatsApp lance des Communautés pour concurrencer Slack et Teams !

Des super-groupes pour concurrencer Slack ou Teams

Enfin des sondages chiffrés et des appels à plus de 8 participants !

Mark Zuckerberg a annoncé aujourd'hui. Ces dernières vont permettre la création de super-groupes -que ceux existants- qui vont s'adapter à l’échelle d’une entreprise ou d'une association, et à l'intérieur desquels il sera possible de créer des sous-groupes dédiés à certaines activités.Dès lors, on voit bien une firme y: équipe commerciale, équipe comptable etc. Mais surtout la volonté de Meta d'allersur ses propres platebandes.Conscient que WhatsApp sert de plus en plus à la, Meta va pouvoir inciter à la création de ces communautés avec des fonctions spécifiques. En plus d'être désormais les seuls à savoir qui quitte un groupe, les administrateurs de communauté pourront adresser des messages à l’ensemble des membres ou bien à des plus petits groupes définis sur un point précis.La plate-forme de chat en a profité pour: les utilisateurs pourront enfin bénéficier des, une option très demandée qui n'était pas disponible et qui imposait de passer par un site tiers. Précisons que ces derniers étaient en bêta test depuis mars. Comme les chats, les sondages sont chiffrés de bout en bout, ce qui signifie que seules les personnes du groupe peuvent voir le sondage et les résultats.De plus, les appels vidéo peuvent désormais, et la taille maximale du groupe a été doublée, passant de. Là encore la première fonction était très attendue, jusqu'à présent l, ce qui était très juste (et ne permettaient qu'aux sept plus rapides, sans compter l'administrateur de se connecter).