Des changements à venir pour Siri (mais pas avant 2023 ou 2024)

En effet, à défaut de sorties matérielles d'ici Noël,. En effet, on compte peu de nouveautés du côté de Siri avec les derniers systèmes.D'après Mark Gurman , afin qu'il puisse comprendre des phrases et des commandes sans avoir à utiliser le sésame magique, et en prononçant juste :Ce changement pourrait être considéré comme anodin, par rapport aux autres demandes des utilisateurs, mais constituerait unqui nécessite une quantité importante de développement au niveau de l'IA et du travail d'ingénierie.Le simple fait d'enlever un mot impliquerait que Siri soit capable de comprendre ce que ce mot signifie avec toutes les modulations, les accents ou les langues existantes. Le fait d'avoir deux mots augmente en pratiqueEnfin, le journaliste précise également qu'Apple travaillerait sur de nouvelles intégrations de son assistant au sein de ses services mais aussi d'applications tierces. A priori, ces changements ne seraient pas pour tout de suite. Il faudrait en effetEn effet, pour le journaliste,et tous les modèles prévus seraient désormais dévoilés au premier trimestre de 2023. Parmi eux, on compterait les versions mises à jour des MacBook Pro 14 et 16 pouces, du Mac mini et du Mac Pro -tous dotés d'une puce M2.La semaine dernière, Mark Gurman avait déclaré que la firme californienne avait finalement décidé deses projets (et sa fameuse feuille de route) à l'année prochaine. Il est possible que les difficultés de production y soient pour quelque chose.