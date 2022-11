Une nouvelle aide auditive invisible et intelligente chez Oticon (compatible iPhone)

Oticon Own, quasi-invisible !

Oticon Own

Chez Oticon, nous savons qu’il n’existe pas de solution unique qui convienne à tout le monde. Oticon Own est entièrement personnalisée et offre à chaque utilisateur une solution réellement confortable et parfaitement adaptée aux modes de vie modernes. Grâce à son invisibilité maximale, Oticon Own s’impose comme le choix idéal pour les utilisateurs qui se sentent plus en confiance lorsque leurs aides auditives sont totalement dissimulées, mais qui veulent avant tout bénéficier d’un son optimal. Aider nos utilisateurs à vivre pleinement leur vie est notre objectif prioritaire, c’est pourquoi nous consacrons d’importantes ressources au développement de technologies pour y parvenir.

Ultra-techno et compatible iPhone

Tinnitus SoundSupport

À propos d’Oticon :

La perte auditive concerne 500 millions de personnes à l’échelle mondiale. Si la majorité d’entre elles ont plus de 50 ans, 8 % ont moins de 18 ans. La vision d’Oticon est de créer un monde où la perte auditive n’est plus un frein. Un monde dans lequel les aides auditives s’intègrent naturellement dans le quotidien et aident chacun à se réaliser pleinement, tout en prévenant les conséquences de la perte auditive sur la santé. Oticon développe et fabrique des aides auditives pour adultes et enfants adaptées à tous types de perte auditive, de légère à sévère, et nous sommes fiers de développer des solutions qui comptent parmi les plus novatrices du marché. Établie au Danemark, notre société internationale fait partie du groupe Demant. Elle compte plus de 15 000 collaborateurs et réalise un chiffre d’affaires de plus de 14 milliards de couronnes danoises (DKK). Nouvelle technologie. Nouvelles conventions. Nouvelle vie. Oticon – Une technologie auditive qui change la vie.

Baptisée: elle se révèle même invisible chez 9 utilisateurs sur 10, avec 4 coloris (Beige, Medium Brown, Dark Brow et Black) proposés qui conviennent à tout type de peau.En outre,: Invisible in the Canal (IIC), Completely in the Canal (CIC), In the Canal (ITC), In the Ear Half Shell (ITE HS) et In the Ear Full Shell (ITE FS)Thomas Behrens, vice-président Audiologie chez Oticon commente cette nouvelle approche :, un système de filtration des sons significatifs qui utilise de l'IA pour sélectionner les ondes. Il est notamment équipé d'un réseau neuronal profond (RNP) entraîné à l’aide de 12 millions de situations sonores extraites de la vie réelle. Enfin, le dispositif inclut également la fonctiond’Oticon, qui fournit des sons destinés à soulager les personnes souffrantes d’acouphènes.Si vous avez un iPhone (ou un Android, ça peut arriver), les aides auditives d'Oticon offrent ainsi aux utilisateursvia leurs aides auditives. Les utilisateurs d’iPhone et d’iPad peuvent en outre communiquer en mains libres, Apple prenant en charge le système pour les aides auditives bidirectionnelles.