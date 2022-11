iPhone 14 : Apple a investi 450 millions $ pour le service d'appel d'urgence par satellites

un investissement de 450 millions de dollars

améliorations essentielles au réseau satellite et aux stations terrestres de Globalstar, garantissant que les utilisateurs d'iPhone 14 peuvent se connecter aux services d'urgence lorsqu'ils sont hors réseau. Chez Globalstar, plus de 300 employés soutiennent le nouveau service

le SOS d'urgence par satellite est un exemple parfait de la façon dont l'ingéniosité et la technologie américaines peuvent sauver des vies. Nous sommes fiers que ce service soit rendu possible par les principales entreprises américaines et que nos utilisateurs puissent explorer des zones hors réseau en sachant qu'ils sont toujours à la portée des services d'urgence s'ils en ont besoin

un bien long trajet pour un SOS

La firme indique en effet que cette fonction a été rendue possibleElle rappelle d’ailleurs que ce service sera disponible pour les clients aux États-Unis et au Canada à partir de laIls pourront ainsi se connecter directement à un satellite, permettant d'accéder à la messagerie et aux services d'urgence en dehors de la couverture cellulaire et Wi-Fi.Du côté des 450 millions de dollars investis, Apple indique qu'elle a mis en place un partenariat avec, un service satellite mondial dont le siège social est à Covington, en Louisiane. Ce dernier apporte des. À noter que les stations au sol utilisent de nouvelles antennes haute puissance conçues et fabriquées spécifiquement pour Cupertino par la société, basée à Concord, en Californie.Pour cette occasion, c'est au tour dede prendre la parole. Il précise simplement queEnfin,. Ainsi, lorsqu'un utilisateur lance un SOS avec son iPhone, le message est reçu par l'un des 24 satellites de Globalstar en orbite terrestre basse. Le satellite envoie ensuite le message à des stations au sol situées à des points clés. Une fois reçu, le message est acheminé vers les services d'urgence qui peuvent envoyer de l'aide, ou à un